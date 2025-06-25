Группу телефонных мошенников осудили в Новосибирской области

В банду входили двое заключенных и их знакомая

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Тогучинский районный суд Новосибирской области приговорил трех участников группы телефонных мошенников к реальному и условному лишению свободы, сообщает управление судебного департамента по региону.

Установлено, что в начале 2019 года ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение мошенничества, и отбывающий наказание в колонии на территории Тогучинского района Сергей Рязанцев создал группу для совершения телефонного мошенничества, куда вошли находящийся вместе с ним в колонии Евгений Леушин и знакомая Рязанцева Шевлякова, говорится в сообщении.

С 24 февраля 2019 по 11 мая 2019 года трое подельников звонили на номера мобильных телефонов жителям разных регионов России и под разными предлогами пытались получить с них деньги.

"Гражданам, проживающим в Новосибирской, Свердловской, Курганской, Ярославской областях и Краснодарском крае, в результате действий мошенников причинен ущерб на общую сумму 948 100 рублей", - отмечает управление судебного департамента.

По совокупности приговоров Рязанцеву назначено наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Леушин по совокупности приговоров получил 8 лет колонии строгого режима.

Шевляковой назначено наказание в виде 5 лет условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.



