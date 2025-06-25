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В Москве выразили надежду на долгосрочное перемирие на Ближнем Востоке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Стороны дают разные оценки ущерба, нанесенного ядерным объектам Ирана, но главное сейчас, что удалось достичь перемирия, которое, как надеются в Москве, будет долгим и не приведет к очередному обострению ситуации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Там разные оценки этого (ущерба, нанесенного ядерным объектам Ирана - ИФ). Кто ударял, тот считает, что нанесли значительный урон, а тот, кто получил эти удары, считает, что все было заблаговременно подготовлено и чрезмерно значительного ущерба эти объекты не получили. Но сейчас главное, что стороны достигли перемирия", - сказал Ушаков журналистам на брифинге.

Он подчеркнул: "Это только можно приветствовать, потому что, по крайней мере, на какое-то время прекращен виток ответных ударов".

Ушаков отметил, что каждый удар становится ответным и ситуация сама по себе эскалирует.

"Сейчас удалось это приостановить, и мы надеемся, что это будет продолжаться долго и не приведет к очередному обострению ситуации", - сказал помощник президента РФ.

Хроника 13 – 25 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Юрий Ушаков Иран
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