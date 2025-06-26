РЖД дополнили линию БАМа Хани - Тында в Приамурье еще 7 км второго пути

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Новый двухпутный участок открыт для движения составов в Амурской области на линии Хани - Тында Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Амурской области, сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

Поезда пошли по вторым путям на перегоне Эльгакан - Заячий. Модернизированный участок расположен вдоль русла реки Нюкжа. Чтобы уложить 6,9 км пути, строители возвели три моста.

"Для защиты инфраструктуры от паводков обустроили водоотводные кюветы и канавы, уложили геотекстиль, реконструировали пять водопропускных труб", - говорится в сообщении.

Для предотвращения таяния вечной мерзлоты и просадки пути откосы земляного полотна подрядчик покрыл охлаждающей скальной наброской объемом более 32 тыс. кубометров.

Развитие линии Тында - Хани со строительством вторых путей и двухпутных вставок увеличит ее провозную способность с 30,8 млн до 54,6 млн тонн грузов в год.