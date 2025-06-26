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РФ запрещает ввоз выращенных в Нидерландах семян и посадочного материала

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 30 июня 2025 года запрещает ввоз в Россию семенного и посадочного материала, выращенного в Нидерландах.

Как сообщает служба, эта мера направлена на сохранение фитосанитарного благополучия и предотвращение распространения карантинных объектов в РФ.

Россельхознадзор напомнил, что с 23 ноября 2023 года действует запрет на прямые поставки в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов. Продукция поступает в сопровождении фитосанитарных сертификатов других стран. "В июне текущего года в семенном материале и растениях для защищенного грунта нидерландского происхождения, поступивших в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы, выявлено три случая заражения карантинными для стран-членов ЕАЭС объектами. Обнаружены повилика (Custata L.) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Franclinella occidentalis Pergande)", - говорится в сообщении.

"Систематические случаи выявления карантинных объектов в нидерландской растительной продукции подтверждают отсутствие мер, принимаемых компетентным ведомством Нидерландов по обеспечению фитосанитарной безопасности при экспорте", - подчеркивает Россельхознадзор.

Согласно данным ФГИС "Аргус-Фито", по состоянию на 22 июня 2025 года в РФ ввезено 9,6 млн штук посадочного материала и 530,5 тонны семенного материала нидерландского происхождения, за весь 2024 год - 41,6 млн штук и 671,9 тонны соответственно.

Россельхознадзор Нидерланды
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