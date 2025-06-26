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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новосергеевки и Шевченко в ДНР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Новосергеевка и поселком Шевченко в ДНР, заявили в министерстве обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.

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Минобороны РФ
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