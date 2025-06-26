Военные РФ сообщили об активном наступлении в направлении Днепропетровской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" ведут наступательные действия в направлении Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Населенный пункт Шевченко стал очередной важной точкой, освобожденной в ходе активного наступления подразделений группировки войск "Восток" в направлении Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, штурмовые группировки прорвали украинскую оборону и закрепились в селе Шевченко Донецкой народной республики. При поддержке артиллерии и ударных беспилотников ВСУ были вытеснены за пределы населенного пункта.

Военное ведомство опубликовало кадры ударов по украинским подразделениям, а также установленные российские флаги на зданиях в поселке.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные установили контроль над селом Новосергеевка и поселком Шевченко в ДНР.