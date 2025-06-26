Российские военные сообщили об ударах по радиолокационным станциям ПВО Украины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по радиолокационным станциям противовоздушной обороны Украины, поразили цеха сборки и хранения дронов, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении ведомства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 205 беспилотников, заявили в Минобороны РФ.



