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Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Брянск

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавших при атаке украинских БПЛА на областной центр.

"Сегодня вражеские беспилотники атаковали город Брянск. В результате удара ранены трое мирных жителей, в том числе один ребенок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своём телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в четверг сбили шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Брянская область ВСУ Брянск
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