Монголия экстрадирует в РФ бизнесмена, обвиняемого в хищении 94 млн рублей

Предприниматель обвиняется в хищении средств, выделенных на работы по очистке нацпарка на берегу Байкала

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Монголии экстрадируют в Россию бизнесмена, обвиняемого в хищении 94 млн рублей, которые были выделены на очищение озера Байкал и прилегающей территории, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ в четверг.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Монголии экстрадируют Соднома Будатарова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2023 года генеральный директор и учредитель ООО "Вэйстконсалтинг" Будатаров совместно с руководителями еще двух коммерческих компаний совершили хищение бюджетных денег, выделенных на ликвидацию отходов в Тункинском нацпарке по проекту "Сохранение озера Байкал".

"Средства в размере 94 млн рублей были похищены путем завышения стоимости фактически выполненных работ", - отметили в надзорном ведомстве.

Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, в апреле этого года он был объявлен в международный розыск. Запрос о выдаче был направлен в связи с обнаружением Будатарова на территории Монголии, а в конце мая он был задержан, уточнили в Генпрокуратуре.

В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемый будет доставлен в Улан-Удэ, добавили в ведомстве.