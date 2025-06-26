Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ "на полях" саммита ЕАЭС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита ЕАЭС пообщается с наследным принцем ОАЭ, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков .

"Конечно же, на полях ЕАЭС будет общение в двустороннем плане у президента. Как правило, это используют, чтобы на ногах со всеми поговорить. Отдельно будет встреча с наследным принцем ОАЭ, который, кстати, будет подписывать долгожданное соглашение о зоне свободной торговли", - сказал он журналистам.