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Путин с Трампом не обсуждали тему того, что Россия якобы угрожает НАТО

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп никогда не обсуждали тему якобы угрозы, исходящей от России для стран НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никогда. Такой вопрос серьезно серьезными людьми никогда не ставится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, говорили ли Путин и Трамп когда-либо о подобной угрозе со стороны РФ.

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Представитель Кремля подчеркнул, что "мнимая, эфемерная угроза от России - это прием, который используется, чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков, те самые пресловутые 5% (ВВП на оборону)".

"Это тот прием, который используется, чтобы выбивать деньги и дальше накачивать Украину оружием", - отметил Песков.

"Угроза действительно эфемерная. Первопричины СВО всем хорошо понятны. Если кто-то из стран представляет прямую угрозу для России, это надо анализировать, а так никаких поводов для таких заявлений нет", - добавил Песков.

Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков НАТО РФ
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