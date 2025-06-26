Лавров 29-30 июня посетит Киргизию

Он встретится с руководством республики и примет участие в СМИД ОДКБ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29-30 июня посетит Киргизию, где встретится с руководством республики, а также примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глава российского МИД будет принят президентом Киргизии, а также проведет переговоры со своим коллегой. Визит нацелен на продолжение интенсивного российского-киргизского межгосударственного диалога, взаимодействия в духе стратегического партнерства, союзничества", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, мероприятия пройдут в городе Чолпон-Ата.

В рамках встреч, пояснила Захарова, "будут рассмотрены вопросы в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте расширения многоплановых российско-киргизских связей".

"Состоится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам глобальной, региональной повестки дня, путях развития евразийской интеграции, активизации скоординированных шагов на международных площадках в контексте текущего председательства Киргизии в ОДКБ, а также предстоящего с сентября 2025 года выполнение Бишкеком председательских функций в Шанхайской организации сотрудничества", - отметила представитель МИД РФ.

"Серьезное внимание будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращиванию совместных усилий по противодействию угрозам, происходящих от международных экстремистских и террористических сил, и попыткам дестабилизации региона извне", - добавила она.

В Чолпон-Ата 30 июня Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОДКБ под председательством Киргизии.

"Главы внешнеполитических ведомств членов организации обменяются мнениями о состоянии региональной и международной обстановки и обсудят дальнейшие перспективы развития сотрудничества в рамках ОДКБ, а также ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности в четвертом квартале текущего года. По итогам встречи ожидается принятие ряда совместных политических заявлений", - заключила Захарова.