Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Фото: МИД РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом.

"Сергей Лавров прибыл в Киргизию (Чолпон-Ата) с официальным визитом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров 29-30 июня посетит Киргизию, где встретится с руководством республики, а также примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности.

Мероприятия пройдут в городе Чолпон-Ата.