Погода как в бархатный сезон установится на следующей неделе на черноморском побережье

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Температура на черноморском побережье в середине следующей недели установится около плюс 24 градусов, а температура воды будет составлять 22 градуса, тем самым погода будет соответствовать тому, какой она бывает в бархатный сезон, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В середине следующей недели температура в Сочи будет в диапазоне плюс 23- плюс 25 градусов, а температура воды - 22 градуса. Такая температура не очень высокая, но тоже вполне симпатично. Получается даже как в бархатный сезон. Обычно бархатный сезон бывает в сентябре, а тут в июле", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что прогнозируемая температура воздуха будет на 1-,1,5 градуса ниже нормы.

Говоря в целом о юге Европейской России, Вильфанд отметил, что там температура будет ниже нормы на 1-1,5 градуса. "Но там нормы высокие, поэтому преобладающая температура плюс 25 - плюс 30 градусов, в степных районах Крыма даже до плюс 32, до середины следующей недели. И в Краснодарском крае, в континентальных районах тоже до плюс 31 градуса", - сказал Вильфанд.