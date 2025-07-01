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Первая декада июля в регионах европейской части России будет холоднее нормы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Температура в первой декаде июля в регионах европейской части России будет ниже нормы, затем прогнозируется потепление, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России во многих регионах в первой декаде июля ожидается температура ниже нормы, а затем повышение температуры прогнозируется", - сказал Вильфанд.

В целом, как уточнил Вильфанд, на большей части страны среднемесячная температура в июле будет около нормы.

"На большей части территории страны температура в июле ожидается около нормы. Только на Урале, на западной половине Сибирского федерального округа температура выше нормы. И еще на самом северо-востоке европейской части страны - в Коми, в Архангельской области тоже выше нормы", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что жаркая погода ожидается на юге Дальневосточного федерального округа - в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, юге Хабаровского края, в Приморском крае и на Сахалине.

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что в июле их избыток прогнозируется на самом западе страны - в Тверской, Брянской, Смоленской, Новгородской областях.

"Дефицит осадков во многих регионах", - добавил Вильфанд.

Так, дефицит будет в южных районах Центрального федерального округа и на севере Южного федерального округа (Воронежская, Белгородская, Ростовская область, север Краснодарского края).

Дефицит будет на самом юге Приволжского федерального округа и на самом юге Уральского федерального округа.

Дефицит осадков прогнозируется на севере Уральского федерального округа - в Ямало-Ненецком автономном округе.

Также дефицит осадков ожидается в центре Сибири и северной половине Якутии. "Ещё очень небольшой регион, где дефицит осадков, - на самом юге Иркутской области и в Бурятии", - добавил Вильфанд.

Архангельск Белгород Воронеж Амурск Гидрометцентр Вильфанд
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