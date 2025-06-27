Самарский губернатор сообщил о попытке атаки БПЛА на промпредприятие

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске, никто не пострадал.

"Сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске. На месте в данный момент работают оперативные службы. Пострадавших нет ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Всего за ночь 27 июня над регионами РФ были сбиты 39 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.