РФ и Турция выразили интерес продлить контракты на поставку трубного газа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россия и Турция выразили заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями Botas и "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний, сообщается в протоколе по итогам заседания межправительственной комиссии (МПК) России и Турции, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса".

Стороны также отметили важность сотрудничать в сфере хранения газа.

При этом говорится об усилиях компаний найти взаимоприемлемое решение для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки газа.

Также Россия и Турция подчеркивают важность продолжения обеспечения безопасности газопроводов на территориях обеих стран.

"Газпром" поставляет газ в Турцию по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным через Черное море.

В 2025 году завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 млрд куб. м - по "Турецкому". Также в конце 2025 - начале 2026 года завершается срок действующих соглашений с некоторыми частными импортерами.



