"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" планирует возобновить регулярные рейсы из Москвы в Тегеран после снятия ограничений с 4 июля, сообщила компания.

По данным сайта перевозчика, рейсы в Тегеран будут выполняться три раза в неделю.

Ранее в пятницу Росавиация отменила запрет для российских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. Эти ограничения были введены 13 июня на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Иранская авиакомпания Mahan Air ранее в пятницу выполнила рейс из Мешхеда в "Шереметьево" и обратно, следует из онлайн-табло аэропорта.