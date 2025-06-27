Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце года в Санкт-Петербурге

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце года в Санкт-Петербурге, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу в Минске.

"Традиционно в декабре месяце мы соберемся в Санкт-Петербурге для проведения неформального саммита ЕАЭС", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

"А в 2026 году председательство переходит к нашим друзьям из Казахстана, и в Астане мы проведем следующий официальный саммит ЕАЭС", - сказал Лукашенко.



