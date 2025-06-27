Российский президент заявил о своей открытости для контактов с Трампом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что открыт к контактам с американским коллегой Дональдом Трампом, но такая встреча должна быть подготовлена.

"Я всегда открыт к контактам, ко встрече. Я знаю, что и господин Трамп говорил о возможности встречи. Я так же, как и он, считаю, что такие встречи надо готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества", - сказал он в пятницу в ходе общения с журналистами по итогам визита в Белоруссию.

Путин подчеркнул, что именно при Трампе отношения России и США начинают выравниваться, и, хотя еще не все решено в части улучшения дипломатических отношений, стороны двигаются в правильном направлении. В частности, он упомянул о том, что ведомства двух стран находятся в контактах и о сигналах американского бизнеса по возвращению на российский рынок.

"Все это нужно как следует подготовить. А так, в целом встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить", - сказал Путин.