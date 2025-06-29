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Почти два миллиона школьников отпраздновали выпускные по всей России

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции обеспечили безопасность порядка 2 млн школьников во время празднования выпускных вечеров в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Более 1,9 млн выпускников из 34,3 тыс. учебных заведений нашей страны уже приняли участие в выпускных вечерах. Во время проведения торжеств правопорядок и общественная безопасность на территории РФ были обеспечены в полном объеме", - написала она в телеграм-канале в воскресенье.

Охрану общественного порядка на праздниках осуществляли свыше 75 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций.

Выпускные в регионах РФ продолжаются, отметила представитель МВД.

МВД РФ Ирина Волк
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