Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль Новоукраинку в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении, распространенном в воскресенье.

По данным ведомства, войсками группировки "Центр" за сутки нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино (ДНР).

На этом участке, отметили в Минобороны, потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военных, бронетранспортер М113, бронеавтомобиль "Казак", 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Яблоновка, Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Садки Сумской области, сообщает ведомство.

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Уды, Меловое, Окоп, Чугуновка, Артельное и Двуречанское Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 190 военных, два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, говорится в сводке.

Согласно сообщению, войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, танковой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Глущенково, Петро-Ивановка Харьковской области, Карповка и Зелёная Долина (ДНР).

Тут потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi и бронеавтомобиль BATT UMG, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и пять складов боеприпасов, сказано в сообщении министерства.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Бондарное, Щербиновка и Константиновка (ДНР). Противник потерял до 160 военных, пикап и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ "Туман", три склада боеприпасов и два склада материальных средств, заявили в Минобороны.

Войска группировки "Восток" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Зелёный Гай, Карла Маркса, Шевченко, Воскресенка (ДНР) и Берёзовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сообщает Минобороны РФ.