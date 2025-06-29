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Военные РФ нанесли удар по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли Украины, вновь применили гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Как отметили в военном ведомстве, "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Кинжал Украина
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