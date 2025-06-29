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Украинские дроны сбиты над Брянской и Белгородской областями

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Три украинских беспилотника самолетного типа нейтрализованы за два часа воскресенья над регионами РФ, заявили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, дроны уничтожены дежурными средствами ПВО с 16:00 до 18:00.

Отмечается, что два БПЛА сбиты над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщало о восьми уничтоженных дронах ВСУ утром в воскресенье. Над Брянской областью были сбиты семь беспилотников, над Курской - один.

Минобороны РФ Белгородская область Брянская область
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