Украинские дроны сбиты над Брянской и Белгородской областями

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Три украинских беспилотника самолетного типа нейтрализованы за два часа воскресенья над регионами РФ, заявили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, дроны уничтожены дежурными средствами ПВО с 16:00 до 18:00.

Отмечается, что два БПЛА сбиты над территорией Брянской области и один - над территорией Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщало о восьми уничтоженных дронах ВСУ утром в воскресенье. Над Брянской областью были сбиты семь беспилотников, над Курской - один.