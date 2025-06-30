Иностранцы с 30 июня обязаны заполнять заявление о планах въезда в Россию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - - В России с 30 июня в рамках второго этапа эксперимента вводится требование о заполнении иностранными гражданами электронного заявления о планирующемся посещении страны, которое необходимо оформить не позднее трех суток до даты въезда, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"30 июня стартует второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства. С указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию", - написала ранее Волк в своем телеграм-канале.

По данным представителя министерства, в случае наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию (необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника), указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа.

"Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Оно является аналогом портала Госуслуг, но предназначено для использования только иностранными гражданами, где у них будет создаваться свой цифровой профиль", - пояснила Волк.

Цифровой профиль иностранца, по данным МВД, поможет в совершенствовании контроля за миграционными потоками и облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию.

В мобильном приложении в электронном виде будут отображаться сведения о пересечении государственной границы РФ, добавила Волк.