В Думу внесли законопроект о запрете мешать отлову бездомных животных

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 974103-8, который запрещает мешать отлову бездомных животных.

"Законопроектом предлагается дополнить статью... частью, устанавливающей запрет физическим лицам и юридическим лицам осуществлять противодействие представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект в палату внесли несколько десятков депутатов от разных фракций, в том числе единороссы Николай Валуев и Татьяна Буцкая, коммунист Нина Останина и другие.