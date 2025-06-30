Летевший в Москву пассажирский Як-40 вернулся в аэропорт Вологды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Выполнявший в понедельник рейс из Вологды в Москву самолет Як-40 был вынужден прервать полет и вновь сесть в аэропорту вылета, сообщила директор АО "Вологодское авиационное предприятие" Юлия Мецлер журналистам.

"Як-40 (рейса) Вологда - Москва вылетел в 8:00. Борт вернулся в аэропорт Вологды, так как сработал контрольный датчик двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы. Никто не пострадал", - сказала Мецлер.

Она отметила, что все пассажиры приняли решение продолжить путь, новый авиаборт вылетел в 9:00 из Вологды, в 10:30 совершил посадку в аэропорту Внуково.

Мецлер добавила, что проверяются все возможные причины происшествия.

Проверку инцидента организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, самолет вернулся в аэропорт вылета "по технической причине".

На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Задержка рейса составила менее двух часов, добавили в прокуратуре.