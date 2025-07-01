Цены на газ индексируются на 10,3%, для энергетики - выравниваются до уровня промышленности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Оптовые цены на газ ПАО "Газпром" (регулируемые цены) с 1 июля 2025 года повышаются на 10,3% для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности).

"Индексация проводится с целью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения", - комментировали власти в среднесрочном макропрогнозе.

Для предприятий электроэнергетики и ЖКХ цена вырастет дополнительно на 11% - общий процент изменения составит 21,3%. Таким образом, она сравняется с общей ценой для промышленных потребителей (после того как в декабре 2023 года 10-процентная индексация распространялась только на промышленность).

Этот шаг "обеспечит равномерность распределения налоговой нагрузки между промышленными потребителями газа", отмечают регуляторы.

Регулируемые цены являются эталоном для всего рынка газа в РФ, так как независимые производители формируют свою ценовую политику с привязкой к ценам "Газпрома".

В 2024 году общее потребление газа в России выросло на 5,2% - до рекордных 521,5 млрд куб. м.