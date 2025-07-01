Тариф электросетей в РФ с июля вырос на 11,6%, единой энергосети - на 11,5%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индексация тарифа на передачу электроэнергии по сетям для всех категорий потребителей с 1 июля составила 11,6%.

В свою очередь, тариф на передачу электроэнергии по единой энергосети (ЕНЭС) вырос на 11,5% без учета надбавки (на поэтапное доведение мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, действует последний год и составляет 2,5%, то есть фактически речь идет о еще большем росте так называемого "тарифа ФСК" в этом году - на 14% - ИФ).

Тариф на электроэнергию для населения вырос на 12,6% (тарифы для него дифференцированы, увеличение затрагивает тарифы "первого диапазона" объемов потребления, ограниченного 3900 кВт.ч/мес. - ИФ).

Как сообщалось ранее в сценарных условиях макропрогноза Минэкономразвития, в следующем году общий тариф сетей может вырасти на 9,8%, а тариф на передачу по единой энергосети - на 12,1%. В 2027 году тарифы сетей могут вырасти на 6,3%, ЕНЭС - на 9,3%. В 2028 году речь может идти об увеличении на 4,2% и 4,3%, соответственно.

Для населения тарифы в 2026 году могут увеличиться на 9,3%, в 2027 году - на 6,9%, в 2028 году - на 4,9%.