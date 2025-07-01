В группировке "Запад" заявили об уничтожении пунктов управления дронами, станций Starlink ВСУ
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили 56 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщил во вторник представитель группировки "Запад" Иван Бигма.
По его словам, подразделениями группировки ликвидированы 12 станций спутниковой связи Starlink ВСУ.
"Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Бигма.
Представитель "Южной" группировки Евгений Третьяков сообщил, что войска группировки ведут активные боевые действия и улучшили тактическое положение.