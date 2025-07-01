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Глава комитета ГД счел неудачным проект календаря праздничных дней на 2026 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по экономической политике, экс-министр труда Максим Топилин считает неудачным проект календаря праздничных дней на 2026 год из-за небольшого числа дней отдыха в мае за счёт длинных новогодних каникул.

"Мне кажется, не очень удачный вариант! Слишком много дней отдыха зимой и слишком мало на майские праздники, когда уже тепло", - написал Топилин в своём телеграм-канале во вторник.

Во вторник Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, в соответствии с которым новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

"Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. Пять раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне", - сказал министр труда и социального развития Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно проекту, в феврале длинные выходные будут с 21 по 23 февраля, в марте - с 7 по 9 марта, а в майские праздники - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Кроме того, в июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье - с 12 по 14 июня, а в ноябре - выходной в среду, 4 ноября.

Антон Котяков Максим Топилин Госдума Минтруд РФ
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