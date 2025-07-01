По материалам Роскомнадзора возбуждены уголовные дела на 72 иноагентов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в 2025 году составил в отношении признанных иностранными агентами лиц 117 протоколов об административных правонарушениях, следственные органы по материалам ведомства возбудили уголовные дела в отношении 72 лиц, сообщил замглавы РКН Вадим Субботин на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"В 2025 году мы составили 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности на территории нашей страны. Наложено административных штрафов на общую сумму более 6 млн рублей, - заявил он. - Ограничен доступ к 87 интернет-ресурсам, каналам и материалам иностранных агентов, которые распространяли запрещенную в России информацию".

"По материалам Роскомнадзора за продолжающиеся нарушения порядка деятельности иностранных агентов территориальными подразделениями Следственного комитета также возбуждены уголовные дела в отношении 72 лиц", - сообщил Субботин.

Он добавил, что "в текущем году ограничен доступ к 410 информационным материалам и ресурсам организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России". "Это те организации, которые раскачивали и продолжают попытки раскачать ситуацию в нашей стране, в том числе в период подготовки к выборам", - сказал Субботин.

"Также за прошедшие полгода ограничен доступ к 67 фейковых интернет-страниц органов госвласти и их представителей, целенаправленно созданных для введения в заблуждение наших граждан, а также сбор их персональных данных", - сказал чиновник.