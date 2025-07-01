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Уголовное дело о теракте в Crocus City Hall передано в суд

Следствие считает, что обвиняемые действовали в интересах руководства Украины

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Военный суд рассмотрит уголовное дело 19 обвиняемых в теракте в Crocus City Hall, сообщила Генпрокуратура России.

"Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении находящихся в розыске обвиняемых продолжается", - говорится в сообщении.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.

"В результате указанных действий погибли 147 человек, получили телесные повреждения - 336. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей. Кроме того, три человека пропали без вести", - напомнила Генпрокуратура.

В СКР ранее сообщали, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации этого теракта. Как считает следствие, эти лица "завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду - и организовали их обучение за границей".

Эти четверо и еще 15 фигурантов (Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы), по которым расследование завершено, обвиняются в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

"Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено", - сообщала представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, подготовка к теракту "началась за несколько месяцев до его совершения". "Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории России и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", - сказала представитель СКР.

После этого, отметила она, оружие было перевезено в Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом.

"После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы", - сказала представитель СКР.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Генпрокуратура СКР Красногорск Crocus City Hall
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