Самолет Су-34 упал в Нижегородской области

Экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался, сообщили в Минобороны РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34, сообщило Минобороны России.

"По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался", - сказано в сообщении.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет", - заявили в Минобороны РФ.

По его информации, инцидент с бомбардировщиком произошел во вторник около 13:00.

"При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась", - сказано в сообщении ведомства.

"Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. По информации с места, оба члена экипажа живы", - отметили в Минобороны РФ.

По его данным, на место аварии вылетела комиссия ВКС России.

Су-34 - фронтовой бомбардировщик. По официальным данным, самолет предназначен для поражения наземных и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета и высокая скорость.