В Приморье упал самолет Су-25

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Летчик катапультировался, он найден поисково-спасательной группой, добавили в военном ведомстве.

Угрозы жизни и здоровью пилота нет, сказано в сообщении министерства.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - заявили в Минобороны.

"По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России", - отмечается в сообщении.

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.

Экипаж - один человек.