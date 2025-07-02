Жаркое лето почувствуют в ближайшие дни в регионах СЗФО, юга Сибири и Дальнего Востока

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Жаркая июльская погода прогнозируется в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа, южных регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть регионы на территории страны, где в ближайшие дни будет июльская погода. Даже не просто июльская, а очень жаркая погода. Настоящее лето", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что по восточной периферии циклона, который приносит холодный воздух в регионы центра европейской части России "идет тепло с юга, потому что в циклоне движение воздушных масс идет против часовой стрелки, и на восточной периферии тепло". "Поэтому очень теплая погода в Северо-Западном федеральном округе. В Ненецком автономном округе - это территория, которая омывается Баренцевым морем - со 2 по 5 июля плюс 23 - плюс 25 градусов. В Республике Коми - плюс 24 - плюс 27", - отметил Вильфанд.

Жаркая погода с 3 по 5 июля будет в Омской и Новосибирской областях - температура будет на 5-6 градусов температура выше нормы и будет достигать плюс 30 - плюс 32 градусов. В Красноярском крае, в Хакасии и в Тыве в субботу-воскресенье также прогнозируется "очень жаркая погода, будет до плюс 30 - плюс 34 градусов, что на 6 градусов выше нормы".

"И на всем юге Дальнего Востока тоже очень такая жаркая погода. (...) Это касается и Хабаровского края, и Еврейской автономной области, и Приморского края, и Сахалина. Температура выше нормы на 6-7 градусов, максимальные значения от плюс 30 до плюс 35 градусов, но на Сахалине чуть пониже - до плюс 28", - сказал Вильфанд.