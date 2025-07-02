За сутки в зоне СВО уничтожены 73 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили 73 пункта управления БПЛА и десять станций спутниковой связи Starlink украинской армии в ходе боёв на ряде направлений, сообщили в среду представители группировок войск, действующих в зоне проведения специальной военной операции.

"Уничтожены 56 пунктов управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам официального представителя группировки "Восток" Алексея Яковлева, "в течение суток противник потерял пять станций спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией".