Туман стал причиной задержек авиарейсов в двух городах Сибири

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Туман стал причиной задержки авиарейсов в аэропортах Новосибирска и Кемерова, сообщают пресс-службы аэровокзалов.

"В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале аэропорта Толмачево.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, произошла задержка более 30 авиарейсов. Это рейсы из Тюмени, Томска, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Барнаула, Иссык-Куля, Читы, Красноярска, Ханты-Мансийска, Якутска, Абакана, Владивостока, Братска, Пекина (Китай), Сочи, Кызыла, Талакана, Нижневартовска, Хабаровска, Новокузнецка, Южно-Сахалинска, Антальи (Турция), Москвы, Баку (Азербайджан), Горно-Алтайска, Мирного, Норильска.

В Кемерове задержан прилет шести авиарейсов. В пресс-службе аэровокзала "Интерфаксу" уточнили, что причиной также стал туман.

По данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, задержаны рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Томска, отменен рейс из Новосибирска.