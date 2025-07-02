Минпромторг хочет законодательно закрепить норму о 50%-й доле самолетов РФ в парках авиакомпаний

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-й доле самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

"У нас в 309 указе президента есть цель - 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе", - сказал Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди перечисленных в нем поручений - увеличение авиационной подвижности населения минимум на 50% по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении доли самолетов отечественного производства в парке перевозчиков не менее чем в 50%.

Ри саи 00