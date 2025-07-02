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В Кремле заявили о попытке Киева вбить клин в отношения Москвы и Баку

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил руководство Украины в стремлении использовать события в Екатеринбурге для нагнетания напряженности в отношениях Москвы и Баку. Так он прокомментировал телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским.

"Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий", - сказал Песков.

По его мнению, "это очень легко спрогнозировать".

"Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, и даже то, что стало первопричиной (реакции Баку - ИФ) - первопричиной стали следственные действия и работа по раскрытию преступлений, в том числе против граждан Азербайджана на территории РФ", - отметил Песков.

Но Киев "будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать напряженность", заключил пресс-секретарь.

Задержания в Екатеринбурге в конце июня подозреваемых в причастности к заказным убийствам вызвали негативную реакцию Баку.

Дмитрий Песков Екатеринбург Азербайджан Украина Ильхам Алиев Владимир Зеленский
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