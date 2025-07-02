В Минпромторге отметили возвращение поставок энергооборудования генкомпаниям в график

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Срывы сроков поставок машиностроительными компаниями оборудования для энергокомпаний были связаны с санкционным давлением и ограниченными возможностями по решению технологических задач в условиях прерывания цепочек поставок, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Наверное, можно назвать компании, которые допустили эти срывы. В основном это касается контура предприятий, которые входят в группу "Силовые машины", - сказал он, отметив, что на сегодняшний день эти ограничения преодолены и компания постепенно входит в отредактированный, обновленный график поставок.

Минпромторг и Минэнерго договорились составить график с горизонтом от десяти лет с планами по вводу в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, сообщил Алиханов.

"Наши предприятия, как "Силовые машины", так и контур "ОДК", ряд других производителей, подтвердили готовность произвести всю необходимую номенклатуру", - заверил он.

Ключевым условием для энергомашиностроителей является проведение конкурсных отборов проектов генерации и авансирование, заключение контрактов на конкретные виды техники. Все необходимые производственные мощности для реализации энергостратегии готовы, сказал Алиханов.

Генерирующие компании столкнулись с задержкой производства энергооборудования на 12 ГВт, сдвиги достигают вплоть до двух лет. Из-за этого компании сейчас активно переносят сроки ввода проектов модернизации, говорила в марте 2025 года предправления "Совета производителей энергии" Александра Панина.

"16 проектов уже отказались от проектов КОМмод (модернизации ТЭС - ИФ), почти на 3 ГВт. Сейчас уже распоряжением правительства шесть проектов перенесли сроки ввода проектов модернизации. И еще целая очередь стоит на перенос начала сроков модернизации", - говорила тогда Панина.

В частности, предприятия "Силовых машин" на конец 2024 года задержали поставку оборудования для 24 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 8,6 ГВт. Срок задержки составил от 107 до 790 дней, говорилось ранее в материалах "Совета производителей энергии".

Беспокоит энергокомпании также рост стоимости энергооборудования, говорил осенью 2024 года замминистра энергетики Евгений Грабчак.