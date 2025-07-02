Минпромторг прорабатывает с инвесторами 24 проекта по редким и редкоземельным металлам

Минфин изучает возможность дать налоговые льготы новым проектам по добыче РЗМ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг прорабатывает с потенциальными инвесторами порядка 20 проектов по производству редких и редкоземельных металлов (РЗМ), сообщил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Антон Алиханов.

"В интересах металлургии и сегмента спецсплавов ведем работу по 24 продуктовым цепочкам редких и редкоземельных металлов. Мы составили сейчас долгосрочные балансы спроса и предложения по всем гражданским и оборонным отраслям. С учетом этого прорабатываем с заинтересованными инвесторами порядка двух десятков проектов", - сказал он.

Днем ранее Алиханов сообщил, что Минпромторг рассчитывает на увеличение производства РЗМ в России в 7 раз, а также отметил, что совместно с Минфином разрабатываются льготы по налогам для таких проектов.

"По редкоземельным металлам обсуждается вопрос новых инвестиционных проектов. Мы говорим, что если это новые инвестиционные проекты, новые добычи, то для такого рода проектов возможен подход "льгота в обмен на инвестиции", - заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. - Мы с заинтересованных сторон, компаний попросили финансово-экономические модели разработки новых месторождений, чтобы оценить целесообразность предоставления таких льгот. Сейчас ждем от них информацию".

Встречи с компаниями проходили в мае-июне, уточнил он.

Ранее Сазанов говорил, что Минфин готов рассматривать предложения о льготных налоговых режимах для РЗМ-проектов, но только в случае, если они работают "в ноль" или "в минус". "Только если это какая-то крайняя ситуация, тогда будем рассматривать", - подчеркивал он.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует кратно нарастить выпуск новых материалов на базе РЗМ, в том числе в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия". Также президент отмечал, что Россия готова пригласить иностранных партнеров к совместной работе по РЗМ.

Сейчас Россия импортирует около 75% необходимых РЗМ, страна планирует снизить долю импорта редкоземельных металлов к 2030 году до 45%, обеспечив добычу на уровне 50 тысяч тонн.

Минприроды сообщало, что общие запасы редких металлов (29 видов) в России на данный момент составляют 658 млн тонн. Что касается группы редкоземельных металлов, их балансовые запасы в России равны 28,5 млн тонн. Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу, в том числе для обеспечения экспортных продаж, подчеркивали в ведомстве.

Крупнейшие разведанные месторождения редких и редкоземельных металлов в России - Ловозерское в Мурманской области и Томторское в Якутии. Крупнейшим в России литиевым месторождением является Колмозерское в Мурманской области.

Ловозерский ГОК входит в состав горнорудного дивизиона "Росатома" (АО "Росатом Недра", бывший АРМЗ), это единственное в России предприятие по добыче и обогащению руды РЗМ - лопарита. Лопаритовый концентрат предприятие поставляет ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, входит в состав горнорудного дивизиона "Росатома"), где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов для высокотехнологичной промышленности. Мощность СМЗ - до 2,5 тысяч тонн готовой продукции в год. Завод выпускает 100% групповых концентратов (соединений редкоземельных элементов), ниобия и тантала, 75% магния и 4% титана в России.

Томтор входит в топ-3 крупнейших в мире месторождений РЗМ и является одним из самых богатых в мире с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов, а также крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. Запасы участка Буранный в рамках Томтора оцениваются в 11,4 млн тонн руды с содержанием 0,7 млн тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн редкоземельных оксидов. В мае ПАО "НК "Роснефть" приобрело ООО "Восток инжиниринг", владеющее лицензией на Томторское месторождение в Якутии.

Колмозерское литиевое месторождение планируют разрабатывать совместно "Росатом" и "Норникель". В 2023 году компании создали СП "Полярный литий". В январе 2025 года "Полярный литий" был включен в санкционный список США. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

К редким металлам относятся 14 видов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений, а также группа редкоземельных металлов (15 видов). В РЗМ входят - самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий.

Крупнейшим экспортером РЗМ в мире выступает Китай с долей производства этого товара около 70%.