В РФ изучают создание фондов поддержки отраслей за счет введения спецсборов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ прорабатывает с заинтересованными ведомствами создание фондов поддержки отдельных отраслей, наполнение которых будет осуществляться за счет введения специальных промышленных сборов, сообщил глава министерства Антон Алиханов.

"Мы считаем, что промышленный сбор (...) мог стать как раз инструментом для создания специальных отдельных фондов, которые будут нацелены на особо важные отрасли или подотрасли", - сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, отметив, что в числе таких отраслей может быть, например, микроэлектроника.

Накануне на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации он заявил, что механизм защиты внутреннего рынка в виде утилизационного сбора доказал свою эффективность в автопроме и может быть распространен в изменённом виде на другие отрасли.

В среду в рамках правительственного часа Алиханов уточнил, что речь будет идти о промышленном сборе в различных отраслях, на базе которого будут формироваться фонды для поддержки этих отраслей. Понятие "промышленный сбор" планируется закрепить в законе о промышленной политике РФ. Возможность создания таких фондов уже предусмотрена промполитикой, отметил он.

"Мы прорабатывали уже администрирование потенциальное такого рода сборов. Еще раз подчеркну, они могут носить, в том числе и срочный характер, иметь ограниченное по времени действие, имея в виду целевой характер реализации конкретных мероприятий", - добавил он.