Порядок расчета утильсбора на спецтехнику и шасси будет уточнен с 1 августа

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило корректировки в коэффициенты для расчета утильсбора на отдельные категории спецтехники и шасси.

Соответствующие изменения утверждены июльским постановлением правительства (№1065) за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, которое вступит в силу 1 августа. Документ опубликован в пятницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ, размеры действующих коэффициентов на отдельные виды техники были донастроены в соответствии с видом и грузоподъёмностью транспортных средств.

"Величина коэффициентов расчета суммы утильсбора для отдельных позиций перечня выравнена с коэффициентами, которые установлены для шасси транспортных средств соответствующих категорий. Например, автосамосвалов, автофургонов, автобетоносмесителей, седельных тягачей. Такое решение позволит унифицировать подходы к расчёту суммы утильсбора в данном сегменте. При этом в случае достройки транспортного средства на базовом шасси в России общая сумма подлежащего оплате утильсбора не меняется", - отметили в министерстве.

Кроме того, опубликованное постановление вносит корректировки, целью которых является выравнивание условий на территории Евразийского экономического союза. "Принято решение привести коэффициенты на автомобили российского производства, ввозимые физическими лицами на территорию нашей страны из стран ЕАЭС для личного пользования, в соответствие коэффициентам, действующим для автомобилей, произведённых в странах Союза", - отметили в Минпромторге.

Директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова называет принятые решения своевременными. "На фоне сжатия рынка специализированной колесной техники и обострения конкуренции с импортом даже в сегментах, где исторически сильны позиции российских производителей, например, в сегменте автокранов, комбинированных дорожных машин государство предприняло оперативные меры для выравнивания конкуренции и поддержки отечественных предприятий", - отметила она.

Корректировки в части уравнивания размеров утильсбора на автосамосвалы, автомобиль-фургоны, включая рефрижераторы и специальные транспортные средства до размера сбора на шасси и транспортных средств соответствующей категории поддержали также в ассоциации "Спецавтопром", которая объединяет российских производителей спецтехники.

"Иностранный производитель транспортных средств при ввозе отдельных категорий транспорта в РФ сейчас уплачивает утилизационный сбор, который может быть более чем в четыре раза меньше, чем размер утилизационного сбора, который уплачивают отечественные производители конечных транспортных средств, надстраиваемых на шасси. Это крайне негативно отражается на цене техники отечественного производства и дает значительные конкурентные преимущества импортируемой технике", - отметили в ассоциации.