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Минпромторг поддерживает введение сроков работы "ветхого" флота с учетом безопасности

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг поддерживает идею ограничения срока эксплуатации "ветхих" судов по аналогии с теми требованиями, которые установлены на продление срока службы авиатехники и железнодорожного подвижного состава, заявил журналистам глава министерства Антон Алиханов и добавил, что этот вопрос требует согласования с Минтрансом.

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК, находится в управлении ВТБ) ранее предложила властям ограничить работу "ветхого" флота для увеличения объема заказов в отрасли.

"Мы смотрим на это позитивно, потому что априори это подразумевает организацию дополнительных заказов. Но вопрос все-таки стОит, наверное, задавать не только нам, но и коллегам из Минтранса, которые отвечают за безопасность судоходства, за правила судоходства, потому что это скорее больше их епархия", - сказал Алиханов.

"Но мы, несомненно, во всех отраслях имеем определенные сроки эксплуатации - авиатранспортных средств, железнодорожного подвижного состава. Считаем, что в принципе было бы логично такие же нормы распространять и на суда. Имея в виду, что у нас достаточно возрастной парк и, конечно, он требует обновления", - отметил он.

Министр добавил, что этот вопрос связан с необходимостью выделения средств на меры отраслевой поддержки. "Понятно, что это дорогостоящая техника, требует лизинговых или различных других мер поддержки", - сказал он.

2 июля Алиханов сообщил на правительственном часе в Совете Федерации, что Минпромторг планирует в 2026 году возобновить финансирование льготного лизинга гражданских судов.

"В этом году, с учетом текущего бюджетного момента, мы начать не смогли, будем заявлять эту программу на начало финансирования со следующего года", - сказал министр и попросил сенаторов поддержать программу льготного лизинга, необходимость ее финансирования. "Еще раз подтверждаю готовность промышленности реализовать ту программу, которую предварительно ГТЛК вместе с регионами отработала", - сказал он.

Глава Минпромторга отметил большой интерес со стороны регионов к развитию как туристической, так и транспортной речной инфраструктуры.

Антон Алиханов ГТЛК Минпромторг Минтранс ОСК
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