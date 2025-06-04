Рост зарплат в РФ в марте замедлился до 0,1% в реальном выражении с 3,2% в феврале

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2025 года составил 0,1% в годовом выражении после повышения на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, в целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 9,7% после роста на 8,2% в 2023 году.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2025 года составила 97 тыс. 645 руб., увеличившись на 10,5% по сравнению с мартом 2024 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (от апреля), рост реальных заработных плат в РФ в 2025 году ожидается на уровне 6,8%, в 2026 году – 5,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале мая, по росту реальных зарплат на 2025 год предполагает их увеличение на 3,6%, на 2026 год – на 2,6%.