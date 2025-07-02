Дуров увидел признаки целенаправленной кампании по дискредитации Telegram

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров опроверг ряд утверждений, которые в последнее время циркулировали в СМИ и социальных сетях относительно мессенджера, а также предположил, что все они могут являться частью целенаправленной кампании по дискредитации сервиса.

"Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон. Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram. Будьте внимательны!" - говорится в русскоязычном телеграм-канале Дурова.

Так, по его словам, "несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России", которая была "изначально запущена как шутка в сатирическом издании".

До этого, напомнил он, "ряд российских и украинских СМИ выпустили ложное сообщение о блокировке OSINT Telegram-каналов по политическим причинам", хотя "в реальности несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных".

Кроме того, написал Дуров, "в прошлом месяце в Рунете обсуждалось технически безграмотное расследование об IP-адресах Telegram, которые якобы подвергают угрозе наших пользователей". И несмотря на то, что "эта публикация была многократно опровергнута независимыми специалистами", их мнения не получили такого освещения в СМИ.