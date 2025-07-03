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Что случилось этой ночью: четверг, 3 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Средства ПВО сбили за ночь 69 украинских БПЛА в пяти регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны.

- Один человек погиб при падении обломков БПЛА в Липецкой области. Двое ранены.

- Паром затонул у острова Бали, более 40 человек числятся пропавшими без вести. Подтверждена гибель двух человек.

- США призвали Иран немедленно возобновить сотрудничество с МАГАТЭ. Соответствующее заявление сделали в Госдепе.

- Дуров увидел признаки целенаправленной кампании по дискредитации Telegram. Он опроверг ряд утверждений, которые в последнее время циркулировали в СМИ и социальных сетях.

- США облегчили компаниям условия поставки ПО для производства чипов в Китай. Требования о получении государственных лицензий для ведения бизнеса в Китае больше не действуют.

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