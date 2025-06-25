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Около 40 БПЛА уничтожено за световой день над Воронежской областью

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении почти 40 беспилотников над регионом.

"Всего с утра 25 июня дежурными силами ПВО в Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов в фермерском хозяйстве обломками БПЛА незначительно поврежден комбайн и пробит забор", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что осмотр территорий продолжается.

Также Гусев сообщил, что в регионе отменена опасность атаки БПЛА, которая была объявлена около 6:30 утра.

Александр Гусев Воронежская область
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