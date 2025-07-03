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Облигации ЮГК на "Мосбирже" дешевеют на 1,5-7,2% на новостях об иске о национализации

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Падение цен облигаций ЮГК в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг достигло 1,5-7,2% на новостях об иске Генпрокуратуры о национализации, ценные бумаги компании активно дешевеют второй день подряд.

На 10:16 по Москве, котировки рублевых облигаций ЮГК серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей с погашением в октябре текущего года опустились на 1,5% - до 94,14% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 33,66% годовых (в среду их стоимость снизилась на 1%). В свою очередь, цена долларовых облигаций ЮГК серии 001P-04 объемом $200 млн с расчетами в рублях и погашением 22 февраля 2027 года упала на 7,2% - до 95% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,95% годовых (2 июля бумаги потеряли в цене 3,3%).

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Генпрокуратура обратилась в суд Челябинска с иском об обращении в доход государства ряда активов, связанных с основным владельцем "Южуралзолота" Константином Струковым, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой", - сказал собеседник агентства.

В рамках того же иска надзорное ведомство также просит передать государству 100% в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.

Кроме того, надзорное ведомство настаивает на национализации 80% в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", по 67% в уставных капиталах ООО "Агрокомплекс "Экомодуль", ООО "Сады Предгорья", а также по 1% в уставном капитале ООО "Погрузочно-транспортное управление" и ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод".

2 июля котировки облигаций ЮГК упали на новостях о том, что сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета провели обыски в подразделениях ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК). "Оперативно-следственное мероприятие проводилось в рамках возбужденных в 2024 году уголовных дел по фактам нарушений правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах региона, что привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Обыски прошли на шахте Центральная в Пласте, а также в челябинских офисах компании", - добавил собеседник агентства.

Уголовные дела были возбуждены в 2024 году по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК (порча земли).

В пресс-службе регионального управления ФСБ "Интерфаксу" подтвердили факт проведения обысков. "Подтверждаем факт участия наших сотрудников в оперативно-следственных действиях в рамках возбужденных уголовных дел", - отметили в пресс-службе.

В июле 2024 года прокуратура Челябинской области возбудила в отношении ПАО "ЮГК" несколько административных дел по фактам экологических нарушений и нарушений правил безопасности на производстве.

Как уточнили "Интерфаксу" в Пластовском районном суде, в его производстве находится семь исков природоохранной прокуратуры к ЮГК и связанным с ней структурам, в том числе о возмещении ущерба. Самый крупный из этих исков - подан магнитогорским природоохранным прокурором к ЮГК о возмещении вреда, причиненного земельным участкам, на сумму 3,9 млрд рублей. Производство по этому иску приостановлено в конце прошлого года в связи с назначением экспертизы.

Приостановлены также производства по двум искам (о запрете деятельности объектов капстроительства - пруда оборотных вод и техногенного водоема); еще по двум искам производство возобновлено в июне после экспертизы.

Кроме того, как уточнили в суде, два иска к ЮГК и связанным лицам на 247,7 млн рублей и на 379,6 млн рублей в мае были частично удовлетворены. Так, по первому из этих исков с ЮГК и связанного с ней "Еткульзолота" в пользу Еткульского района было взыскано 77,6 млн рублей ущерба, причиненного почвам. По второму - в пользу Уйского района взыскано с ЮГК 57,3 млн рублей, солидарно с ЮГК и еще одного ответчика ООО "Уйский" - более 3 млн рублей ущерба в связи с перекрытием плодородной почвы.

Сообщалось также, что ЮГК привлекла внимание надзорных органов в связи с прорывом дамбы на Светлинском месторождении весной 2024 года. По данным прокуратуры, тогда подверглись загрязнению земли сельхозназначения. Прокуратура сообщала, что подала иски о возмещении ущерба окружающей среде и о запрете эксплуатации части хвостохранилищ ЮГК. В ответ на это компания заявляла в июле: "На предприятиях ЮГК внедрен замкнутый цикл водооборота, который исключает возможность сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Компания соответствуют экологическому стандарту Челябинской области".

В ходе проверки, проведенной прокуратурой и Ростехнадзором, были также вскрыты нарушения требований промышленной безопасности. В результате Уральское управление Ростехнадзора приостанавливало в прошлом году на 90 суток эксплуатацию карьеров ЮГК в Челябинской области.

Генпрокуратура ЮГК Южуралзолото Московская биржа Константин Струков
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